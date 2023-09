Man op gestolen motor probeert na achtervolging dienstpistool motoragent te grijpen

Woensdagavond is na een achtervolging een 36-jarige man met onbekende woon- of verblijfplaats aangehouden voor de diefstal van een motorfiets en het mishandelen van een motoragent. Dit meldt de politie donderdag.

Sigaretten kopen

Rond 19.00 uur stond een motoragent op de Hoofdweg in Lijnden. Een motorrijder passeerde, maar kwam terug om te vragen waar hij sigaretten kon kopen. Omdat de motor stotterend wegreed, zag de agent aanleiding om te controleren of de man wel een rijbewijs had. Bij het natrekken van het kenteken bleek de motor te zijn gestolen. Daarop zette de motoragent de achtervolging in.

Greep naar dienstpistool

Tijdens de achtervolging werden zeer hoge snelheden bereikt en uiteindelijk kwam de verdachte ten val. Toen de agent hem vervolgens wilde aanhouden, ontstond er een strubbeling. De verdachte trapte de agent en deed een greep naar zijn dienstpistool. Hij wist te ontkomen, maar kon na een zoekslag door politiemensen alsnog worden aangehouden. Hierbij werd het stroomstootwapen gebruikt.

Motor gestolen

De 36-jarige man zit vast op verdenking van diefstal cq heling en mishandeling. De motorfiets bleek te zijn gestolen in Santpoort-Noord. En de verdachte bleek inderdaad niet in het bezit van een rijbewijs.