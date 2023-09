Opnieuw minderjarigen onder aangehouden personen blokkade A12 Den Haag

De politie in Den Haag is sinds zaterdag 9 september iedere dag in de stad aanwezig om de toegestane klimaatdemonstraties en de aangekondigde blokkadeacties van de A12 in goede banen te leiden. Ook vrijdag kwamen er honderden actievoerders om te demonstreren voor het klimaat