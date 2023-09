Verstegen roept kruiden terug met kankerverwekkend ethyleenoxide

Voedselfabrikant Verstegen in Rotterdam roept een aantal kruiden terug die een te hoge concentratie van het kankerverwekkende ethyleenoxide blijken te bevatten. Dit meldt de Nederlandse Voedsel- en Warentautoriteit (NVWA) zaterdag.

Partij laurierblad

'In een partij laurierblad is een te hoge concentratie ethyleenoxide aangetroffen en daarom nemen wij maatregelen', aldus de NVWA. In overleg met de NVWA heeft Verstegen Spices & Sauces B.V. besloten de producten met het ingrediënt van de betreffende partij laurierblad uit de handel te halen.

Producten

Op de site van Verstegen is te zien om welke producten het precies gaat.