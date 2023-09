Muziekinstrumenten in beslag genomen bij klimaatdemonstratie op A12 Den Haag

Strafbare feiten

Daarnaast is er een aantal demonstranten aangehouden die -naast de overtreding van de WOM- zich ook schuldig hadden gemaakt aan andere strafbare feiten zoals belemmering en vernieling. Zij zijn na hun aanhouding vervoerd naar een politiebureau en daar ingesloten voor verhoor.

Trommels in beslag genomen

Er zijn door de politie ook muziekinstrumenten op grond van artikel 3 van de Politiewet in beslag genomen omdat het harde geluid van de instrumenten de agenten hinderde bij de uitvoering van de politietaak. 'Door het harde geluid is het voor de agenten lastig om onderling te communiceren en de centraal aangestuurde communicatie via hun oortjes goed te kunnen verstaan', aldus de politie.

Verzocht te stoppen met herrie maken

Voordat de instrumenten, waaronder grotendeels trommels, in beslag genomen zijn, zijn de demonstranten verzocht te stoppen met het maken van herrie/muziek. Hen is van te voren verteld dat wanneer zij niet zouden ophouden, de instrumenten in beslag zouden worden genomen. De in beslag genomen instrumenten zijn na de demonstratie terug gegeven aan de eigenaar.

Protesten al sinds 9 september

De politie is sinds zaterdag 9 september iedere dag in de stad aanwezig om de toegestane klimaatdemonstraties en de aangekondigde blokkadeacties van de A12 in goede banen te leiden.