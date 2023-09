Motorrijders beboet tijdens geluidscontrole

Op zaterdagmiddag 16 september hield de politie in Overveen een extra geluidscontrole op de wegen van en naar het strand. Zes motorrijders kregen een boete en een WOK-melding omdat hun motor te veel lawaai maakte. Daarnaast werden tijdens de controle ruim honderd boetes uitgeschreven voor een te hoge snelheid, het vasthouden van een telefoon en het rijden op een opgevoerde bromfiets.

Bij de controle op de Brouwerskolkweg overschreden zes motoren het toegestane geluidsniveau. Op de rollerbank bleken zeven bromfietsen te zijn opgevoerd. Alle bestuurders kregen een boete en een WOK-melding. Dit betekent dat zij niet meer op hun tweewieler mogen rijden, totdat deze op eigen kosten opnieuw is gekeurd door de RDW.



Naast deze boetes werden er op en rond de Zeeweg ook boetes uitgeschreven voor het vasthouden van een mobiele telefoon, het niet dragen van een helm, het rijden zonder rijbewijs en het niet gebruikmaken van het bromfietspad. De uitgevoerde snelheidscontrole leverde 88 boetes op. De hoogst gemeten snelheid was maar liefst 115 kilometer per uur.