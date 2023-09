Rode Kruis bereikt steeds meer dorpen met noodhulp in Marokko

Hulpverleners van de Marokkaanse Rode Halve Maan bereiken steeds meer lastig bereikbare dorpen na de zware aardbeving vorige week. 'Maar de tijd dringt, met kouder en natte weer in aantocht. Op giro 6868 is tot nu toe 6,2 miljoen euro gedoneerd voor slachtoffers van de aardbeving', zo laat het Nederlandse Rode Kruis maandag weten.

Geld direct naar noodhulp

'Het geld gaat direct naar noodhulp voor de getroffen gebieden. Vanuit steden als Agadir en Marrakech vertrekken constant vrachtwagens met noodhulpgoederen om mensen in afgelegen dorpen te bereiken. Zo vertrokken onlangs 15 vrachtwagens met tenten, dekens, matrassen, jerrycans, kleding en voedsel naar het rampgebied', aldus het Rode Kruis.

Leven in de open lucht

Hulpverleners werken hard in de provincies Al Haouz, Chichawa en Taroudant, bijvoorbeeld in het dorp Tajgalt op 2100 meter hoogte in het Atlasgebergte. En in Tamaloukt deelden vrijwilligers tenten, dekens en matrassen uit. Honderden huizen werden daar weggevaagd. Meer dan 1000 mensen leefden nog in de open lucht tot hulp arriveerde. Het blijft lastig om erg afgelegen dorpen te bereiken. Hulpverleners moeten de hulpgoederen er soms met motoren of zelfs op ezels naartoe brengen.

Gevaarlijke situaties voor zijn

Op dit moment is er op de meeste plekken genoeg eten en drinken voor degenen die dat nodig hebben. Dat kan dankzij grote steun vanuit de hele wereld. Maar het is belangrijk om deze hulp ook de komende tijd op peil te houden, wanneer de aandacht voor de ramp (en daarmee de donaties) afneemt. Eén van de topprioriteiten voor de Marokkaanse Rode Halve Maan is onderdak. Er wordt regen verwacht en in de komende weken zal het geleidelijk steeds kouder worden, wat vooral in de bergen tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Nog niet overal hulp

Hulpverleners rijden tot aan de meest afgelegen plekken, om ook daar veilige onderkomens in te richten en om medische en psychosociale hulp te bieden. Toch zijn er vanwege de gevaarlijke toestand van de wegen nog altijd dorpjes die hulpverleners niet kunnen bereiken. Het is essentieel dat ook daar zo snel mogelijk hulp komt.

Doneren

Het Rode Kruis haalde tot nog toe 6,2 miljoen euro op voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko, onder meer gesteund door de uitzending Samen voor Marokko op Nederland 1 vorige week. Gironummer 6868 blijft ook in de komende tijd geopend voor donaties voor Marokko. Er is nog veel meer geld nodig. Doneren kan via de website van het Rode Kruis of via IBAN-nummer NL83INGB0000006868.