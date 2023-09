Defensie brengt jongeren in beweging tijdens Nationale Sportweek

Defensie laat meer dan 800 scholieren bewegen tijdens het samenwerkingsprogramma ‘Sport en Defensie maken weerbaar’. Dat doet de organisatie samen met NOC*NSF en de gemeenten Dordrecht, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Nieuwegein en Venray. Naast sporten leren de jongeren ook hun mentale gezondheid en weerbaarheid vergroten. Hiervoor krijgen ze lessen van militairen. Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim was 1 van de instructeurs, vandaag in Nieuwegein.

Het programma is een onderdeel van de Nationale Sportweek. Die ging afgelopen vrijdag van start. Het doel is om middelbare scholieren in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar in beweging te brengen en weerbaar te maken. “Met dit initiatief, maar ook met de Maatschappelijke Dienst Tijd, het Dienjaar, Defensity College en de uitbreiding van het aantal reservisten, vergroten we onze verbondenheid met de samenleving”, zei generaal Eichelsheim vandaag in Nieuwegein.

“Door de oorlog in Oekraïne zien en voelen we: veiligheid is meer dan alleen een zaak van Defensie. Veiligheid is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom werkt Defensie samen met instituten, organisaties en bestuursorganen aan een weerbare samenleving. Daar hoort ook een weerbare burger bij. Deze week richten we ons gezamenlijk op onze jongeren, onze toekomst.”

Staatssecretaris Christophe van der Maat was bij de opening in Dordrecht. “Wie weet zijn deze jongeren de militairen van de toekomst. Het is cruciaal dat zij topfit zijn. Zij moeten hun taken uitvoeren in uitdagende omstandigheden. Sport daagt uit, verbroedert, verhoogt respect en waardering en draagt bij aan saamhorigheid.”

Bivak

Het programma bestaat uit 4 delen. Instructeurs van alle operationele commando’s organiseren de sportactiviteiten. De leerlingen beoefenen onder meer boksen, militaire zelfverdediging en terreinwerk. Daarnaast verzorgt het Nederlands Veteraneninstituut het lesprogramma ‘wat zou jij beslissen’. Ook doen de jongeren mee aan een 3-daagse bivak bij Defensie en werken ze 40 uur vrijwillig in de eigen gemeente.

Ambassadeurs

Het programma wordt ondersteund door 2 ambassadeurs, oud-zwemkampioene Ranomi Kromowidjojo en oud-commando Ray Klaassens. “We willen dat jongeren mentaal krachtiger en fitter worden en hun maatschappelijke waarde ontdekken”, aldus Klaassens. Kromowidjojo was als klein meisje niet zo assertief. “Sport heeft mij weerbaarder gemaakt.”

De Nationale Sportweek eindigt op 24 oktober.