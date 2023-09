Tweede aanhouding na explosie in Amsterdam

In het lopende onderzoek naar de explosie aan de Egoli in Amsterdam, in de nacht van 15 op 16 september 2023, is woensdag 20 september een tweede 20-jarige verdachte Amsterdammer aangehouden. Kort na de explosie op 16 september kon al een andere 20-jarige verdachte uit Amsterdam worden aangehouden. Bij de explosie raakte niemand gewond.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het rond 04.30 uur raak als er op de Egoli in Amsterdam Zuidoost een explosief afgaat. Hierbij raakt de woning beschadigd. In de omgeving van de Egoli weet de politie direct een 20-jarige Amsterdammer aan te houden op verdenking van betrokkenheid bij deze explosie. De Teamleider Explosieven Veiligheid, Forensische Opsporing en de recherche starten direct een uitgebreid onderzoek. Woensdagmiddag, 20 september 2023, kon een tweede verdachte worden aangehouden. Omdat deze tweede verdachte nog in beperkingen zit, is de politie terughoudend met het geven van informatie over deze zaak.

De recherche gaat onverminderd door met het onderzoek. Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.