Een derde van de Nederlanders heeft redelijk of slecht contact met zijn buren

Zaterdag 23 september is het Nationale Burendag. Uit een groot onderzoek van KRO-NCRV blijkt dat een derde van de Nederlanders redelijk of slecht contact heeft met zijn buren. Voor de grootste meerderheid (69%) is het contact met de buren wel belangrijk. Meer dan een derde van de Nederlanders denkt dat een groene straat het contact met de buren zou verbeteren. Er is dus werk aan de winkel wat betreft vergroening én burencontact!

Uit een groot onderzoek in opdracht van KRO-NCRV* blijkt dat de helft van de Nederlanders zijn eigen straat niet groen genoeg vindt (53%). Nederland is steeds meer ‘versteend’. Daarom steken in het nieuwe metamorfose-programma 12 straten groen bewoners van twaalf verschillende gemeentes in Nederland de handen uit de mouwen om hun straat met elkaar te vergroenen: van straatontwerp en tegels wippen tot aan het aanplanten, snoeien en bloeien. Dat doen ze met een beetje hulp van presentatoren Anita Witzier en Tim Hogenbosch en tuinexperts Anne Wieggers en Martin Stuger, zij staan de bewoners gedurende het hele proces bij. Niet alleen de straat wordt groener, ook bewoners leren elkaar steeds beter kennen en burencontact verbetert.

Meer groen lijkt te zorgen voor meer burencontact

Uit het onderzoek blijkt dat een derde (38%) van de Nederlanders denkt dat een groene straat het contact met de buren zal verbeteren. De helft (47%) staat er gelukkig ook open voor om samen met bewoners van hun straat iets te doen qua vergroening. Vooral in grote steden zouden buren meer samen doen als de straat gezelliger zou zijn (49%). Ouderen hebben beter contact met hun buren, 73% zegt goed of uitstekend contact te hebben. Terwijl dit voor de groep tot 30 jaar 56% is. Zij vinden dit ook belangrijker (82%) dan de jongere groep (54%). Ook stellen met thuiswonende kinderen zouden meer met de buren ondernemen als de straat gezelliger is (46%). In het nieuwe programma 12 straten groen en online op 12stratengroen.kroncrv.nl worden kijkers geïnspireerd om ook zelf aan de slag te gaan met het vergroenen van de straat. Zeker nu de herfst begonnen is, is dit het perfecte seizoen om te starten met groen.