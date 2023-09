Herkomst vreemde lucht Meierijstraat Boxtel niet gevonden, geen gevaarlijke concentraties gemeten

De brandweer werd vrijdagmiddag rond 15.15 uur gealarmeerd voor een gaslucht die op straat werd waargenomen in de omgeving van de Meierijstraat in Boxtel. Al snel was duidelijk dat het niet om een gaslucht ging maar om vermoedelijk een benzineachtige stof.

Zoektocht

Met vlagen was het goed waarneembaar, brandweerlieden zochten in de omgeving van de Meierijstraat en de Kempenlandstraat. Men keek in het riool, onder geparkeerde auto’s en in schuurtjes. Ook werden natte plekken op het wegdek en in de berm gecontroleerd om vast te stellen of hier de lucht van vandaan kwam. Echter alles zonder resultaat, waarna de brandweer weer terug keerde naar de kazerne.