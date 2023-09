Zware mishandeling van bejaard stel

Zaterdagavond 23 september zijn een bejaard stel, 73-jarige man en 71-jarige vrouw, slachtoffer geworden van een zware mishandeling in de Geertruida van Lierstraat. Kort na de mishandeling is een bekende van de slachtoffers, een 44-jarige buurman, aangehouden. De recherche doet onderzoek in de zaak en doet een oproep aan buurtbewoners en personen die meer weten om zich te melden.

Rond 20.45 uur kregen agenten de melding van een zware mishandeling in de Geertruida van Lierstraat. De slachtoffers zouden zwaargewond op straat liggen. Ter plaatse zagen agenten een toeloop van buurtbewoners. Zij wezen direct aan waar de slachtoffers lagen. De 71-jarige vrouw troffen agenten zwaargewond aan op straat. Op dat moment is het slachtoffer nog aanspreekbaar. Wanneer de agenten de eerste hulp van de buurtbewoners overnemen, worden ze gewezen op nog een slachtoffer. Het blijkt te gaan om de man van het slachtoffer. De 73-jarige man lag verderop in een tuin en heefternstig letsel. Op dat moment was hij niet aanspreekbaar.

Buurtbewoners wisten vrijwel direct een verdachte aan te wijzen. Het zou gaan om een 44-jarige buurman die op dat moment in zijn eigen woning was. HIj werd vervolgens aangehouden en zit op dit moment vast op verdenking van zware mishandeling en poging doodslag.