Consumentenbond waarschuwt voor praktijken Fletcher

Fletcher blijft consumenten misleiden. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond en 3 recente uitspraken van de Reclame Code Commissie (RCC). De hotelvouchers zijn te kort geldig, het aanbod is veel beperkter dan beloofd en Fletcher verstopt verplichte kosten. De Consumentenbond stapt naar de rechter over de beperkte geldigheid.

De geldigheidsduur van Fletcher-vouchers loopt uiteen van 4 tot 16 maanden, afhankelijk van het verkooppunt. Maar cadeaubonnen moeten volgens de wet minimaal 2 jaar geldig zijn.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Fletcher beweert dat dit niet van toepassing is op de vouchers, omdat die niet bedoeld zijn als cadeau. Maar tegelijkertijd omschrijven ze de vouchers zelf wel als een ‘perfect cadeau’. Fletcher weigert met ons in gesprek te gaan over de beperkte geldigheid. Daarom stappen we naar de rechter en vragen we die om hierover een uitspraak te doen.’

Misleidend

Vorig jaar onderzocht de Consumentenbond honderden klachten over Fletcher Hotels. Die gingen vooral over verborgen kosten en beperkte beschikbaarheid. Nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dit voorjaar ingreep, bleven die klachten komen. Daarom controleerde de Consumentenbond onlangs opnieuw de praktijken van de hotelketen. Die blijken nog volop misleidend. En ook de RCC oordeelde deze maand driemaal dat de advertenties van Fletcher misleidend zijn, nadat de Consumentenbond klaagde over allerlei verborgen kosten.

Hardleers

Molenaar: ‘Fletcher is nogal hardleers. Ook toezichthouder ACM heeft gesprekken gevoerd met de hotelketen over haar praktijken. Fletcher belooft nu wederom beterschap, per 1 oktober. Wij houden scherp in de gaten of ze die beloften nakomen. Als dat niet zo is en de ACM niet handhavend optreedt, dienen we een formeel handhavingsverzoek in bij de ACM.’

Verkopers gestopt met vouchers

Albert Heijn, DPG Media (AD, Libelle, etc) en ING zijn voorlopig gestopt met de doorverkoop van Fletcher-vouchers. Dit naar aanleiding van de constateringen van de Consumentenbond. Ook beloven deze bedrijven verzoeken om restitutie coulant af te handelen. Daarnaast verlengt DPG Media de geldigheid van al verkochte Fletcher-bonnen naar 2 jaar.