Erasmus MC: 'Politie ontving signalen dat schutter het gemunt had op examencommisie'

De politie ontving donderdagmiddag tijdens de zoekactie naar de schutter in het Erasmus MC wel signalen dat de dader het gemunt had op de examencommissie. 'Een van de leden die risico liep, is op tijd in veiligheid gebracht door de politie', zo meldt het Erasmus MC vrijdag.

'Signaal van OM gekregen'

'Wij hebben in mei van dit jaar een signaal gekregen van het Openbaar Ministerie waarin stond dat onze student was veroordeeld vanwege dierenmishandeling. Het OM vroeg zich af of deze student wel geschikt was om arts te worden. Onze examencommissie is in gesprek gegaan met de student', stelt het Erasmus MC.

Psychologisch onderzoek

De student had alle benodigde studiepunten behaald om een diploma in ontvangst te nemen. De examencommissie heeft toen als voorwaarde voor een diploma gesteld dat hij een psychologisch onderzoek zou ondergaan en dat de psycholoog zou verklaren dat de student geschikt zou zijn om arts te worden.

Niet aan voorwaarde voldaan

Volgens het Erasmus MC stond de betrokken student daar niet afwijzend tegenover. 'Maar aan die voorwaarde werd niet voldaan. Er kwam geen verklaring van een psycholoog en op dit moment is onbekend of er contact is geweest met een psycholoog. Verder onderzoek is gaande', aldus het Erasmus MC.