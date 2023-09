Man (58) in Breda vannacht mogelijk bewust overreden

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.15 uur in Breda in de Kleine Krogt een 20-jarige en een 27-jarige verdachte aangehouden op verdenking van poging doodslag. Dit meldt de politie zaterdag.

'Vermoedelijk bewust overreden'

'De aanleiding is onbekend, maar in de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 58-jarig slachtoffer uit Wernhout in de Kleine Krogt vermoedelijk bewust overreden', aldus de politie. De gewonde man werd naar het ziekenhuis gebracht. Agenten arresteerden de twee verdachten die beiden woonachtig zijn in Breda. Zij zitten vast voor onderzoek.