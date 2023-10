50Plus nog zonder lijsttrekker na opnieuw ruzie

Het is 50Plus gisteren niet gelukt om een lijsttrekker aan te wijzen voor de Tweede Kamerverkiezingen van november.

Het bestuur van 50PLUS vindt het spijtig dat het gisterenochtend heeft moeten besluiten om de Algemene Ledenvergadering, waarin onder meer de lijsttrekker kon worden gekozen, te schorsen. Niet alleen omdat secretaris-penningmeester Van den Dool zich door intimidaties bedreigd voelde, maar óók vanwege aanhoudende ordeverstoringen.

Het advies tot schorsen kwam mede van de organisatie, die inzag dat de politie niet permanent in het vergaderhotel in Ede aanwezig kon en wilde zijn. De hulp van de politie was al voor aanvang van de vergadering ingeroepen omdat de van zijn lidmaatschap ontheven Tweede Kamerkandidaat Van Hooft de vergadering toch wilde bijwonen en weigerde te vertrekken.

50Plus kampt al jaren met ruzies. De leden van 50PLUS zullen zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd hoe de geschorste vergadering zal worden voortgezet.