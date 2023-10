Dreigende situatie in trein: vier mensen aangehouden

De politie heeft vanmiddag in een trein in Utrecht vier mensen aangehouden na dreigende situatie.

Rond 16:30u kreeg de politie een melding van een dreigende situatie in een trein. De trein was stilgezet ter hoogte van station VaartscheRijn. Vier personen zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Wie ze zijn en wat ze precies hebben gedaan of gezegd is nog niet duidelijk. Ze worden verhoord en ook getuigen uit de trein kunnen hun verhaal doen.