VU Amsterdam op plek 125 in Times Higher Education World University Ranking

Vrije Universiteit Amsterdam staat op plaats 125 van 1.904 universiteiten in de 2024 editie van de Times Higher Education World University Ranking. Vorig jaar stond de VU op plaats 121 van 1.799.

Bijna 68.000 personen hebben de vragenlijst over academische reputatie ingevuld.

De Times Higher Education World University Ranking wordt uitgebracht door Times Higher Education (THE) en is een ranglijst die is gebaseerd op de overkoepelende doelstellingen van een universiteit: onderwijs, onderzoek, kennisoverdracht, en internationale oriëntatie.