Vandaag werkonderbrekingen in Noord-Brabant voor cao Houthandel

FNV Bouwen & Wonen roept zijn leden in de houthandel op tot werkonderbrekingen voor een goede, nieuwe cao bij ca. 9 bedrijfsvestigingen van Jongeneel en PontMeyer in Noord-Brabant. In Den Bosch, Eindhoven, Oss en Tilburg.

Op 22 september stuurde FNV Bouwen & Wonen een ultimatum naar de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) voor een goede, nieuwe cao. Jongstleden vrijdag om 18.00 uur liep het ultimatum af. De VVNH liet weten niet op de gestelde cao eisen in te willen gaan.

Het is menens

FNV actiecoördinator Dennis Vereggen: ‘Nu de VVNH ons ultimatum heeft afgewezen, gaan we over tot acties. Dit is de aftrap. Vanaf nu laten we de VVNH zien dat het onze leden menens is. We beginnen bij een aantal houthandel-bedrijven in Noord-Brabant. Onze eis van gemiddeld 10 % structurele loonsverhoging voor alle werknemers, dus ook voor de groep ‘boven cao’ers’, blijft staan. De komende periode zullen op veel meer plekken in het land acties gevoerd worden. Onze leden zijn er klaar voor. Net zolang tot aan onze gerechtvaardigde cao-eisen is voldaan!’

Zwaarwerkregeling

Er komt een protocolafspraak om verder te praten over de invoering van een zwaarwerkregeling. In de Houthandel werken circa 6.000 werknemers. De vorige cao liep op 31 maart dit jaar af.