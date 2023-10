FNV wil 8% meer loon bij UMC’s

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Het belang van de werknemers komt in deze sector vaak op de laatste plaats, na dat van patiënten en de organisatie. De werkdruk is gigantisch en de uitstroom van personeel onverminderd hoog. Dat moet veranderen. In het belang van werknemers én patiënten.'

Ook prijscompensatie

De vakbond wil 8% meer loon, om zowel de inflatieachterstand als het verschil in beloning met de overheid te compenseren. Daarnaast wil de vakbond een bodem van € 150,- afspreken om ook koopkracht voor de werknemers in de lagere loonschalen te realiseren. Om toekomstig koopkrachtbehoud te garanderen komt er wat betreft de vakbond een afspraak over automatische prijscompensatie (APC). Zodat de salarissen automatisch meestijgen met de stijging van de kosten voor levensonderhoud. De gemaakte loonafspraken moeten ook gaan gelden voor leerlingen en onderzoekers in opleiding.

Doorbreken van hoog ziekteverzuim en verloop

Een van de hoogste prioriteiten is het behoud van werknemers. Merlijn: ‘De NFU moet stevige keuzes maken. Betere waardering, niet alleen in geld, is cruciaal om werknemers binnenboord te houden. Dus doorbreek de elkaar versterkende effecten van slechte roosters, werkdruk, ziekteverzuim en verloop. De medewerker in vaste dienst moet weer op de eerste plaats komen. Het is nu vaak, qua inkomen, roosters en werkinhoud, aantrekkelijker om als zzp’er te werken.’ In het eerste kwartaal van 2023 blijft de uitstroom van zorgpersoneel naar andere bedrijfstakken en vast personeel dat kiest voor het zzp-schap toenemen.

Generatiebeleid

De vakbond wil ook komen tot een verplichte generatieregeling voor alle medewerkers van de umc’s. Met als doel een betere balans werk en privé voor alle generaties, gericht op duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheid vitaal, gezond en fit werkzaam te zijn en blijven in een umc.

Voorrang bij roostering en vrije tijd

Net als bij cao Ziekenhuizen wil de vakbond dat ook umc-werknemers in vaste dienst voorrang krijgen boven de inzet van ingehuurde krachten, zoals zzp’ers, bij het maken van roosters. Merlijn: ‘Medewerkers in vaste dienst moeten nu vaak vechten om vrij te kunnen krijgen, maar wel om de haverklap extra diensten draaien om de gaten in de roosters op te vullen. Dat zijn vaak de zwaardere (nacht)diensten.’ Voor de werknemers die bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten draaien moet er een keuze komen tussen vergoeding in geld en tijd.

Collectieve reiskostenvergoeding

Verder wil de vakbond afspraken over een collectieve reiskostenvergoeding vastleggen in de cao. Nu worden deze nog lokaal gemaakt. Een minimale vergoeding voor woon-werkverkeer van 25 cent per kilometer en 100% vergoeding van openbaarvervoerskosten voor woon-werk. Ook mag de werkgever geen parkeerkosten meer in rekening brengen bij de werknemers. Merlijn: ‘Werknemers moeten nu vaak kosten maken om op hun werk te komen en er zijn werknemers die tientallen euro’s per dag kwijt zijn aan parkeerkosten.’