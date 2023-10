Fietser zwaargewond na aanrijding met politieauto in Amsterdam

Zondagavond 1 oktober heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een politieauto en een fietser op de Kamerlingh Onneslaan. 'Een 26-jarige Diemenaar is daarbij ernstig gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. De Rijksrecherche doet in samenwerking met de eenheid Midden-Nederland onderzoek naar het incident', zo meldt de politie maandagmiddag.

Onderweg naar melding

Rond 18.00 uur is een politieagent in een opvallende politieauto onderweg naar een melding van een bedreiging met mes als ter hoogte van de Kamerlingh Onneslaan een aanrijding plaatsvindt tussen het politievoertuig en een fietser. De politieagent verleent eerste hulp aan het aangereden slachtoffer en niet veel later is de ambulance ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te vervoeren.

Onderzoek Rijksrecherche

De Rijksrecherche doet - zoals gebruikelijk bij een incident waar een politievoertuig bij betrokken is - als onafhankelijke partij onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Dit doen zij in samenwerking met de Forensische Opsporing Verkeer van de eenheid Midden-Nederland.

Voertuigdata politieauto

'Zo onderzoeken zij het politievoertuig op sporen, stellen zij voertuigdata veilig om te bepalen welke signalen de politiebus voerde en met welke snelheid deze reed en onderzoeken zij of één van de betrokkenen een rood verkeerslicht heeft genegeerd', aldus de politie. Ook wordt de politieagent die het voertuig bestuurde gehoord en neemt de recherche getuigenverklaringen mee in het onderzoek.