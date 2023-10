Monument op voormalige Vliegbasis Soesterberg als eerbetoon aan trouwe viervoeter

Ze zijn een onmisbaar ‘wapen’ bij de uitvoering van operaties waar ook ter wereld. De luchtmacht zet ze dan ook al meer dan 70 jaar in. We hebben het hier over de diensthond. 'Die vormt samen met zijn geleider een ijzersterk team. Als eerbetoon aan de viervoeters onthulde het krijgsmachtdeel vandaag een monument op de voormalige Vliegbasis Soesterberg', zo meldt het ministerie van Defensie maandagmiddag.

Bewakingskorps

In navolging van andere landen, deden de eerste honden dienst bij het bewakingskorps. Het bleek een gouden greep en de luchtmacht richtte al snel een hondensectie en hondenschool op. Met de inzet bij de Groep Geleide Wapens in het toenmalige West-Duitsland toonde de bewakingshond vanaf 1960 ook in NAVO-verband zijn waarde.

Explosievenspeurder

Natuurlijk ontdekten ook de andere krijgsmachtdelen het nut van de dieren. Zo zet de marechaussee ze al bijna 30 jaar in als explosievenspeurder. Ook zijn ze getraind als migratiehond, zoekend naar mensen in laadruimtes van vrachtwagens en busjes.

Multi Purpose Combat Dog

Bij het Korps Commando Troepen ontwikkelde de hond zich tot Multi Purpose Combat Dog. Dat betekent dat ze bij gevechtsacties voor vele taken zijn in te zetten. De luchtmobiele brigade heeft zelfs een eigen eenheid met diensthonden. Hun belangrijkste taak: het opsporen van geïmproviseerde explosieven.

Uitzendpenning voor de hond

Afghanistan, Djibouti, Kirgizië, Kosovo, Mali en het Midden-Oosten. De viervoeters dienden de afgelopen 25 jaar zo’n beetje alle militaire missies. Voor die onmisbare bijdrage ontvangen ze sinds 2014 een uitzendpenning, gelijktijdig met de medaille voor de geleider.

Monument

Het wachten was nog op een monument om de trouwe dieren te eren en stil te staan bij al hun harde en belangrijke werk. Kunstenares Sandra Pot ontwierp het gedenkteken.

Veteranendag

De onthulling van het monument ging vooraf aan de Veteranendag van de Koninklijke Luchtmacht. In het Nationaal Militair Museum in Soesterberg deelden veteranen hun verhalen. 'Het is een dag waarop zoveel verschillende mensen, ieder met een eigen achtergrond, een eigen drijfveer en een eigen geschiedenis elkaar ontmoeten' zei Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten generaal-majoor Robert Adang. 'Of u elkaar al kent of niet. Er is een klik, een aspect dat u allen verbindt en gelijkwaardig maakt. U zette zich in voor vrede, voor stabiliteit, voor Nederland, voor onze luchtmacht, op plekken overal ter wereld. U diende'. Met elkaar herdachten de veteranen ook de gesneuvelde militairen van het krijgsmachtdeel.