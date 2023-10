Ouders die baby in afvalcontainer dumpten doodden eerder andere baby en begroeven haar in tuin

De minderjarige ouders, die hun baby in februari 2021 in een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam-Zuidoost hebben gedumpt, blijken eerder een andere eigen baby om het leven te hebben gebracht en deze te hebben begraven in de tuin van een woning in Amsterdam-Zuidoost. Dit bleek dinsdag bij de behandeling voor de rechtbank van de strafzaak tegen de ouders.

15 maanden jeugddetentie

De rechtbank heeft de man en vrouw veroordeeld tot 15 maanden onvoorwaardelijke jeugddetentie. Het tweetal heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan moord en poging tot moord op hun baby’s in respectievelijk 2019 en 2021. Naast de onvoorwaardelijke jeugddetentie kregen beiden een voorwaardelijke straf of maatregel opgelegd die er onder andere op toeziet dat zij meewerken aan behandeling. De ouders zijn inmiddels 20 jaar oud, maar toen de delicten werden gepleegd waren zij minderjarig.

Huilende baby in ondergrondse afvalcontainer

Op zondagavond 21 februari 2021 hoorde een vrouw een baby huilen in een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam-Zuidoost, waarin ze een vuilniszak wilde gooien. Gealarmeerde politie en brandweer troffen in de container een tas aan met daarin een pasgeboren baby, een meisje.

Bewijsmiddelen

De ouders van het meisje meldden zich enkele dagen later bij de politie. Zij verklaarden dat de baby onverwacht werd geboren. Kort daarna dachten ze dat het meisje niet meer leefde. De rechtbank vindt deze verklaring niet geloofwaardig. Uit de bewijsmiddelen van onder andere Whatsapp- en Snapchatgesprekken concludeert de rechterbank dat de ouders op geen enkel moment de intentie hadden de baby te houden en al voor de bevalling het voornemen hadden haar om het leven te brengen.

Moord op eerdere baby

Nadat de ouders waren aangehouden, heeft de politie hun telefoons onderzocht. Uit chatgesprekken bleek dat er ook een eerdere baby was, die in een tuin van een woning in Amsterdam-Zuidoost zou zijn begraven. In die tuin werden ook daadwerkelijk de restanten van een babylichaampje gevonden. Het staat voor de rechtbank vast dat deze baby heeft geleefd. Hoewel de ouders niet hebben verklaard hoe dit meisje om het leven is gekomen, concludeert de rechtbank dat zij de baby gezamenlijk en met voorbedachte rade om het leven hebben gebracht.

Bewijs

De rechtbank acht bewezen dat beide ouders zich schuldig hebben gemaakt aan poging tot moord op de baby die in februari 2021 in de afvalcontainer werd aangetroffen, moord op de baby in december 2019 en het in een tuin begraven van dit laatste meisje om haar overlijden te verhullen. Van de man is ook bewezen dat hij heeft nagelaten aangifte te doen van de geboorte van zijn dochtertje in 2019.

Straffen

De rechtbank vindt de gepleegde feiten zo ernstig dat een onvoorwaardelijke detentiestraf onontkoombaar is. Zowel de man als de vrouw zijn daarom veroordeeld tot 15 maanden onvoorwaardelijke jeugddetentie. De vrouw heeft daarnaast 6 maanden voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd gekregen, met als bijzondere voorwaarde dat zij meewerkt aan behandeling. De man heeft naast jeugddetentie een voorwaardelijk PIJ-maatregel (ook wel jeugd-tbs genoemd) opgelegd gekregen, onder de voorwaarde dat hij meewerkt aan behandeling en begeleid zal wonen in een instelling.