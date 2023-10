Man (42) aangehouden in onderzoek naar schieten met automatisch vuurwapen

De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar een schietincident in Amsterdam op het Kraaiennest van maandagavond 28 augustus. Dit meldt de politie donderdag.

Semi-automatisch vuurwapen

'Bij het incident werd een (semi-)automatisch vuurwapen gebruikt, maar gewonden zijn niet aangetroffen. Sterker nog: agenten troffen ter plaatse enkel kogelhulzen aan', aldus de politie.

Hulzen

De aangehouden verdachte betreft een 42-jarige man uit Amsterdam. De recherche denkt dat hij betrokken is geweest bij het schietincident. Rond 23.30 uur die 28ste augustus klonken er harde knallen op Kraaiennest. Toen de meldkamer hier een melding van kreeg, gingen politiemensen met spoed richting het incident. Ter plaatse troffen zij hulzen aan, maar geen gewonden en/of schade. De verdachte is voorgeleid bij de rechter-commissaris en blijft 14 dagen langer vastzitten.

Informatie blijft welkom

Wie of wat er beschoten is op Kraaiennest, blijft onderwerp van onderzoek voor de recherche. Ook na de aanhouding gaat dat onderzoek verder. De politie kan de hulp van eventuele getuigen of mensen die meer meten hard gebruiken.