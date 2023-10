Zware explosie Derde Oosterparkstraat in Amsterdam

In de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 oktober is er een zwaar explosief afgegaan in een portiek van een appartementencomplex aan de Derde Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost. Hierbij ontstaat enorm veel schade maar raakt niemand gewond.

Rond 00.45 uur bellen diverse buurtbewoners de politie dat er een gigantische explosie is geweest in een portiek van een appartementencomplex aan de Derde Oosterparkstraat. Agenten gaan direct naar het complex de en treffen een ravage aan. Ramen van veel appartementen zijn kapot, de deur van de portiek is er uitgeblazen en geparkeerde auto’s zijn flink beschadigd. Diverse bewoners zijn op het moment van de explosie thuis en raken gelukkig niet gewond. In afwachting van de komst van de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) wordt de omgeving van het appartementencomplex ontruimd en afgezet. De TEV en specialisten van de Forensische Opsporing (FO) starten vervolgens het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat kort daarvoor een explosief bij het portiek is achtergelaten en op afstand tot ontploffing is gebracht. Wanneer de TEV het sein veilig geeft, vindt er verder onderzoek plaats in en om de woning. Overdag is de recherche een buurtonderzoek gestart.