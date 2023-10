Forensisch Opsporingsteam onderzoekt voor vierde keer oorlogsmisdrijven in Oekraïne

Specialisten van de Koninklijke Marechaussee

'Het werk wordt uitgevoerd onder de vlag van het Internationaal Strafhof (ICC). Het team bestaat uit specialisten van de Koninklijke Marechaussee. Experts van andere defensieonderdelen vullen de eenheid aan, net als enkele deskundigen uit België en Tsjechië', aldus het ministerie.

Veilig stellen sporen

De werkzaamheden van het FO-team zijn divers. Denk aan het veiligstellen van sporen op een crime scene en het onderzoeken van digitale middelen zoals smartphones of camera’s. Het doel van het FO-team is een bijdrage te leveren aan de strafrechtelijke vervolging van de daders van de oorlogsmisdrijven. Deze mogen volgens het kabinet niet onbestraft blijven. Het team is ongeveer 6 weken aan het werk in Oekraïne.