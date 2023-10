Motorrijder aangereden, bestuurder spoorloos

De 23-jarige vrouw uit Dirksland en een 27-jarige man uit Dirksland zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Na het ongeval reed de automobilist weg in de richting van de Ringersweg. De politie vond de auto later op de avond terug in Roosendaal, van een bestuurder ontbreekt ieder spoor. Het voertuig is in beslag genomen.