Groep FNV-leden verwijderd uit Tweede Kamer

Een groep FNV-leden heeft woensdag voor commotie gezorgd in de Tweede Kamer. 'Tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lieten ze van zich horen op de publieke tribune', zo meldt de FNV woensdag.

Verwijderd uit Tweede Kamer

Ze droegen actieshirts met de tekst 'Wij verdienen meer, want wij zijn niet minder'. 'Ook werden er leuzen geschreeuwd. De groep is verwijderd uit de Tweede Kamer. Onder hen was ook FNV-vicevoorzitter Kitty Jong', aldus de FNV.

Onder het bestaansminimum

Kitty Jong: 'Wij proberen al anderhalf jaar aandacht te vragen voor de groep mensen in de Sociale Werkvoorziening. Eén van de weinige groepen in Nederland die geen enkele compensatie heeft gehad voor de torenhoge inflatie. En deze groep heeft het al zo zwaar.' Er is ongeveer 150 miljoen euro nodig voor de loonsverhoging en een hogere kilometervergoeding. Jong: “Deze verhoging redt mensen van de armoede ze zitten onder het bestaansminimum of dreigen daaronder te zakken.’ Volgens Jong is het daarom nodig om vandaag op deze manier een punt te maken in de Tweede Kamer zelf.

Kastje naar de muur

In totaal werken er zo’n 75.000 werknemers met een arbeidsbeperking onder de cao Sociale Werkvoorziening en de cao Aan de slag. Ze zijn in dienst van de gemeente, maar al meer dan een jaar krijgen ze te horen dat de gemeenten geen geld hebben om hun loon en reiskostenvergoeding te verhogen. Extra geld voor de cao Aan de Slag moet komen van de begroting van Sociale Zaken.

Discriminatie tegenover andere ambtenaren

De onderhandelingen over loonsverbetering lopen nu al ruim anderhalf jaar. Ze willen er graag 10,15% bij en dat de kilometervergoeding van 10 cent naar 21 cent per kilometer gaat. Hun directe collega's die onder de gemeente-cao vallen hebben -volledig terecht- wel compensatie gekregen, maar de werknemers die via sociale ontwikkelbedrijven aan het werk zijn worden tot nu toe aan hun lot overgelaten. Hun werkgever, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), blijft naar Den Haag wijzen. Maar Den Haag wijst op haar beurt naar de gemeenten. 'Dan vraag ik me af hoe dat in vredesnaam mogelijk is', zegt Kitty Jong daarover. 'Hoe kan je in vredesnaam je eigen werknemers zo stelselmatig discrimineren?'

Iedereen kijkt weg we moesten ons hier laten horen

De groep FNV-leden vroegen aandacht voor de schrijnende situatie waarin deze werknemers zitten. Dat de groep is verwijderd en dat dit ze voorlopig ook een bezoekverbod aan de Tweede Kamer heeft opgeleverd neemt ook de vicevoorzitter op de koop toe. 'We konden niet anders', zegt Kitty Jong daarover. 'Alles en iedereen kijkt tot nu toe weg. Nu hebben we ons in ieder geval laten zien en horen in Den Haag'. De verwachting is dat politieke partijen SP en PvdA later met een motie komen om de minister te vragen met een oplossing te komen. Mocht deze motie worden gesteund door bijvoorbeeld het CDA, dan zou er iets gedaan kunnen worden aan de schrijnende situatie waarin deze kwetsbare mensen zitten.