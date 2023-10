Rode Kruis-hulpverleners omgekomen in Israël en bezette gebieden

De recente escalatie van het conflict in Israël en de bezette gebieden heeft een enorme impact op miljoenen mensen, die nu leven met onzekerheid en angst. 'Wij maken ons grote zorgen over het geweld en het welzijn van de mensen. Hulp van het Rode Kruis in Israël en de bezette gebieden is in volle gang. Tientallen hulpverleners bieden medische- en psychosociale hulp in beide gebieden, helaas ook met gevaar voor eigen leven', zo meldt het Rode Kruis woensdag.

Hulpverleners omgekomen

'Zo zijn er in zowel Israël als in de bezette gebieden hulpverleners van het Rode Kruis omgekomen terwijl zij het leven van anderen probeerden te redden. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen en benadrukt nogmaals dat hulpverleners nooit doelwit mogen zijn van geweld', aldus het Rode Kruis.

Gewonden verzorgen

Hulpverleners van de Rode Kruis-verenigingen werken de klok rond om gewonden te verzorgen en eerste hulp te bieden. Zowel in Israël, Gaza en de West Bank zijn zij actief. Ziekenhuizen werken op hun volste capaciteit en de hulpverleners ondersteunen met eerste hulp en met ambulancediensten.

Hulpverlening

In Gaza zijn momenteel zo’n 35 ambulances en 128 medische hulpverleners ingezet van de Palestijnse Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis daar heet. In dit gebied hebben zij tot gisterenmiddag medische hulp gegeven aan meer dan 1.164 mensen, en die hulp gaat ook vandaag gewoon door. Bijna 300 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht door ambulances van de Rode Halve Maan. Ook in de West Bank verzorgt de Palestijnse Rode Halve Maan medische zorg. Hier zijn 39 ambulances en 78 hulpverleners actief. Tot gisterenmiddag werden daar 424 mensen geholpen en ook nu blijft de hulp doorgaan.

Bloedvoorziening

In Israël verzorgt Magen David Adom, zoals het Rode Kruis daar heet, onder andere de bloedvoorziening in het land. Tot nu toe hebben zij meer dan 13.000 bloedeenheden verzameld en overgedragen aan de ziekenhuizen. Ook hebben zij duizenden gewonden verzorgd, onder andere via speciale medische posten, en geven zij psychosociale hulp aan mensen die getroffen zijn door het conflict. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven over hoe je jezelf het beste kan beschermen in een crisis als deze en hoe je het beste eerste hulp verleent.