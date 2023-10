Wassen beeld van singer-songrapper Snelle in Madame Tussauds

Het wassenbeeld van de getalenteerde singer-songrapper Snelle is vanaf nu te bewonderen in Madame Tussauds Amsterdam. Dit meldt het wassenbeeldenmuseum donderdag.

Onthuld

'Snelle heeft gisteren voor een select publiek zelf zijn beeld bij Madame Tussauds Amsterdam onthuld', aldus het museum.

Favoriet

Het besluit om Snelle aan de collectie toe te voegen was geen impulsieve keuze. Vorig jaar heeft Madame Tussauds een onderzoek uitgevoerd onder haar Nederlandse bezoekers om te achterhalen welke jonge artiest zij graag in de collectie wilden zien. Snelle kwam als absolute favoriet uit de bus.

'Herman Brood Academie'

Lars Bos, beter bekend als Snelle, is een Nederlandstalige rapper en zanger die zijn muzikale reis begon aan de prestigieuze 'Herman Brood Academie'. Met een onstuitbare passie voor muziek heeft hij een indrukwekkend oeuvre opgebouwd en is hij uitgegroeid tot een van de grootste jonge artiesten van Nederland. Nummers als ‘Reünie’, ‘Smoorverliefd’, ‘De Overkant’ en ‘Lippenstift’ hebben hem geliefd gemaakt bij een breed publiek.

Poseren

Om dit wassenbeeld tot in de perfectie te creëren, poseerde Lars eind vorig jaar voor een team beeldhouwers vanuit de Tussauds Studio Londen, die speciaal hiervoor naar Nederland waren gekomen. Tijdens deze sessie werden niet alleen honderden foto's gemaakt, maar werden ook al zijn maten opgenomen en werden de kleuren van zijn haar, huid en ogen nauwkeurig vastgelegd.

'Ben ik echt zo lang?'

Lars vond het best spannend om zijn beeld te onthullen. Bescheiden als hij is vond hij het eervol, stoer maar ook een beetje ongemakkelijk om dit hele proces mee te maken. Zijn reactie: 'Wat is dit vreemd zeg. Ben ik echt zo lang? Ik kijk eigenlijk nooit zo goed naar mezelf.'

Meezingen

Het wassenbeeld van Snelle is nu te bewonderen in de muziekafdeling van Madame Tussauds Amsterdam, waar bezoekers de gelegenheid hebben om deze veelzijdige artiest van dichtbij te bekijken of samen met hem een van zijn bekendste nummers mee te zingen.