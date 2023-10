Dode en zwaargewonde bij schietpartij in Amsterdam

Bij een schietpartij in Amsterdam Nieuw-West is donderdagochtend een persoon om het leven gekomen en een andere zwaargewond. Dit maakte de politie bekend

Even na middernacht werd er melding gemaakt van een schietpartij in de Etnastraat. Hier werden twee zwaargewonden slachtoffers aangetroffen. Een 17-jarige en een 18-jarige man zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hier is de 18-jarige man aan zijn verwondingen overleden.

Wat er zich afgespeeld heeft is onderwerp van onderzoek door de politie.