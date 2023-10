900 ‘virtual offices’ per brief gewaarschuwd

Een Amsterdams bedrijfsverzamelgebouw in het westelijk havengebied is het onderwerp van een grote, multidisciplinaire controle. In het bedrijfspand van slechts ruim 300 m² staan volgens het Handelsregister maar liefst 900 ondernemingen ingeschreven. Al deze bedrijven maken gebruik van eenzelfde registratieadres, oftewel een ‘virtual office’. Maar wat gebeurt er achter die digitale schermen?

In de gezamenlijke strijd tegen ondermijning hebben al deze ondernemingen donderdagmiddag een brief ontvangen van een aantal overheidsorganisaties, zoals de Gemeente Amsterdam, de politie en de Belastingdienst. In de brief wordt een multidisciplinaire controle aangekondigd.

Controles

De komende tijd kunnen de ondernemers een bezoek verwachten van één of meerdere overheidsorganisaties. Deze controles vinden plaats omdat het vermoeden bestaat dat mogelijk een aantal van deze ondernemingen zich niet houdt aan wet- en regelgeving, zoals het plegen van fraude, (betrokkenheid bij) het witwassen van drugsgeld en het doorgeven van onjuiste bedrijfsgegevens aan het Handelsregister.