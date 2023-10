Ruim 600 boetes voor vasthouden mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden

Limburg

'Afgelopen drie dagen zijn door de Verkeerspolitie Limburg controles uitgevoerd op de Limburgse snelwegen. Deze actie vond deze week plaats in het kader van de Roadpol Europese week van de veiligheid', aldus de politie.

Telefoon in de hand op de fiets en achter het stuur is verboden

Of je nu met een telefoon in de hand een auto bestuurt of een fiets; dat maakt niet uit. Het is verboden. Het apparaat leidt je namelijk af. Je gaat mogelijk slingeren. Als je 100 kilometer per uur rijdt, leg je 28 meter per seconde af. Vier seconden op je telefoon kijken, betekent dus de lengte van een voetbalveld afleggen zonder dat je weet wat er om je heen gebeurd is. De gevolgen kunnen verschrikkelijk zijn.

Touringcar

Daarom heeft de verkeerspolitie Limburg, afgelopen drie dagen controles uitgevoerd op de Limburgse snelwegen. Hierbij is gebruik gemaakt van een touringcar. Vanuit een touringcar zie je veel meer dan vanuit een auto. Op die manier kun je heel gemakkelijk en onopvallend in de cabine van vrachtauto’s en busjes naar binnen kijken. Is een overtreder gespot vanuit de bus, dan wordt een van de volgauto’s of -motoren ingezet om diegene te bekeuren. De boete voor het vasthouden van een mobiel apparaat bedraagt sinds begin dit jaar 380 euro. Reden dat deze bekeuring zo fors is, zijn de zeshonderd verkeersslachtoffers die jaarlijks in het Nederlandse verkeer vallen.

Mono-cam

Behalve de touringcar werd er nog een middel ingezet, namelijk een mono-cam. Die filmt het verkeer vanaf een viaduct en filtert direct opvallende bewegingen eruit. Als iemand een telefoon in de handen heeft, kan er ook op deze manier een bekeuring volgen.

Veel bekeuringen

De drie dagen durende actie leverde 678 bekeuringen op. 287 bestuurders werden staande gehouden omdat vanuit de rijdende touringcar gezien werd dat zij een mobiel elektronisch apparaat vasthielden tijdens het rijden. Verreweg de meeste bekeuringen kwamen voor rekening van de mono-cam (318). Ook werden boetes uitgedeeld voor te snel rijden (27), het niet dragen van de gordel (7), bumperkleven (7), rechts inhalen, negeren van rood licht, onverzekerd rijden, inhaalverbod voor vrachtwagens en het overschrijden van de doorgetrokken streep. Van twee automobilisten is het rijbewijs ingevorderd.