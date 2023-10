Lessende motorrijder rijdt van talud in Veghel, traumahelikopter opgeroepen

Een lessende motorrijder is zaterdagmiddag van het talud gereden op de Corridor in Veghel. Het incident gebeurde rond 15.30 uur waarna de hulpdiensten massaal uitrukte waaronder ook de traumahelikopter.

Traumahelikopter

De traumahelikopter landde op een parkeerterrein van de Sligro. De motorrijder raakte de weg af en kwam via het talud onder bij een fietstunnel terecht. Waardoor de motorrijder van het talud reed is niet bekend. Hij is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekhuis overgebracht. De trauma-arts is niet meegegaan naar het ziekenhuis.