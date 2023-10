Luchtbrug met Israël: 5e repatriëringsvlucht en militairen naar Libanon

Zondag is er opnieuw een militaire Airbus naar Israël vertrokken om gestrande Nederlanders op te halen. 'Een Multirole Tanker Transport (MRTT) is rond 11.00 uur vanaf Keulen opgestegen richting Tel Aviv. Eerder vanmorgen vertrok er een C-130 Hercules transportvliegtuig met militairen aan boord richting Libanon', zo meldt het ministerie van Defensie zondag.

Met bus van Keulen naar vliegbasis Eindhoven

Het MRTT-toestel vliegt later vanavond met de Nederlanders aan boord terug naar Keulen. Vanaf daar regelt Defensie busvervoer naar vliegbasis Eindhoven. 'Het is de vijfde repatriëringsvlucht sinds de uitbraak van de oorlog tussen Israël en Hamas', stelt Defensie.

Militairen naar Libanon

Eerder zondagochtend vertrok er rond 09.30 uur vanaf vliegbasis in Eindhoven een C-130 Hercules transportvliegtuig richting Libanon. Aan boord van het vliegtuig zit een team militairen van Defensie dat uit voorzorg afreist in verband met oplopende spanning in het noorden van Israël en zuiden van Libanon.

Nederlandse ambassade Beiroet

'De militairen zullen ondersteuning bieden aan de Nederlandse ambassade in Beiroet in het geval de veiligheidssituatie in Libanon aanzienlijk verslechtert. Van evacuatie van Nederlanders uit Libanon is op dit moment geen sprake', meldt Defensie.

Honderden thuisgebracht

Sinds de eerste vlucht van afgelopen donderdag zijn honderden Nederlanders naar huis gebracht. De passagiers aan boord van de vluchten hadden zich aangemeld bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken. Ze zijn teruggebeld met de vraag of ze mee wilden met het militaire toestel.