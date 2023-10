Scooterrijdster zwaargewond bij ernstig verkeersongeval in Stadskanaal

De bestuurder van een bestelbus heeft maandagochtend een scooterrijdster aangereden aan de Wagenmaker in Stadskanaal. De scooterrijdster is zwaargewond naar het UMCG in Groningen overgebracht.

Traumahelikopter

Ook kwam de traumahelikopter ter plaatse met aan boord het Mobiel Medisch Team (MMT) voor de medische zorg, tevens waren er twee ambulances aanwezig

Roemeens kenteken

Het vrachtwagentje was voorzien van een Roemeens kenteken, of de chauffeur ook van Roemeense komaf is dat is niet bekend.