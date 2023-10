Gedoogbeleid wietplanten in Nederland zorgt voor eenvoudig zelf kweken

Als er één ding is waar Nederland om bekend staat bij veel mensen in het buitenland, dan is het wel het gedoogbeleid rondom wiet. Het is niet voor niets het geval dat menig toerist speciaal naar Amsterdam komt voor de vele coffeeshops. Verspreid over heel Nederland vind je diverse coffeeshops waar je terecht kunt voor onder andere joints en andere softdrugs.

Dat is iets wat de meeste Nederlanders wel weten. Waar ze vaak minder verstand van hebben, zijn de regels omtrent wietzaadjes kopen. Want hoe zit dat precies? Mag je in Nederland wietzaadjes kopen en planten? In dit artikel lees je er meer over.

Wietzaadjes kopen in Nederland: hoe zit dat precies?

In Nederland is wietzaadjes kopen en het kweken van cannabis voor eigen gebruik alsmaar populairder. Het is met name sinds de pandemie het geval dat dit enorm is gestegen. Wietzaadjes kun je gewoon online kopen en is volledig legaal. Het kweken ervan is niet officieel legaal, maar wordt wel gedoogd. Hierbij geldt dat een maximum van vijf plantjes wordt gedoogd, zonder dat je dat strafrechtelijke vervolging oplevert. Het is wel belangrijk om je aan deze vijf plantjes te houden. Besluit je om er meer te planten, dan overtreed je de Nederlandse wet.

Dit betekent dat je gewoon online wietzaadjes kunt kopen, maar dat er bij een aanbieder wel een maximum wordt gehanteerd. Er zijn geen officiële regels over hoeveel wietzaadjes je mag aanschaffen; je mag alleen niet ontzettend veel planten kweken. Daarom verkopen dit soort webshops geen bulk aantallen wietzaadjes aan particulieren. Wanneer dat wel het geval zou zijn, dan is de kans veel groter dat een particulier alsnog gaat kweken in grote hoeveelheden. In andere woorden: zolang je je houdt aan de regels van de Nederlandse wet en niet meer dan wat toegestaan is, koopt en kweekt, wordt het gedoogd om zelf wietplanten te hebben.

Groeiende trend te zien in het kopen van wietzaadjes

Wat wel goed is om te weten, is dat de politie in Nederland de wietplantjes in mag nemen wanneer ze ontdekken dat je over dergelijke plantjes beschikt, ondanks het gedoogbeleid. Ontdekken ze dat je meer dan vijf wietplanten hebt, dan wordt er altijd een zaak van gemaakt voor het Openbaar Ministerie. Onder de vijf wietplantjes is dat niet het geval; met hier en daar uitzonderingen. De politie kijkt namelijk naar alle omstandigheden, waardoor het kan voorkomen dat er een proces verbaal wordt opgesteld. In de praktijk blijkt dit vooral het geval te zijn als ze denken dat er meer achter zit.

Ondanks dat is wietzaadjes kopen een opvallende groeiende trend in Nederland. Dat heeft onder andere te maken met de vele voordelen van cannabis. Zo wordt de plant de laatste jaren ook veel gebruikt om medicinale redenen. THC, een stofje dat in cannabis zit, kan er onder andere voor zorgen dat je beter slaapt en beter eet. Ook kan wiet zorgen voor minder pijn en een rustgevend gevoel. Mensen die op deze manier cannabis tot zich nemen doen dat meestal in de vorm van wietolie of thee. Met behulp van wietzaadjes kun je dergelijke producten maken. Omdat dit product gewoon online te koop is, is het heel toegankelijk voor iedereen boven de 18 jaar. Dat is namelijk de minimumleeftijd om wietzaadjes te kopen en te kweken.

Diverse voordelen van online wietzaadjes kopen

Er zijn verschillende voordelen waar de koper van kan profiteren door wietzaadjes gewoon online te kunnen kopen. Ongeacht waar je het voor gebruikt, is het voor veel mensen een prettig idee dat ze zelf in hun eigen tijd en ruimte en in alle rust op zoek kunnen gaan naar wietzaadjes die het beste bij ze passen. Ondanks het gedoogbeleid vindt niet iedereen het prettig om dit bijvoorbeeld zomaar in het openbaar te doen. Andere voordelen zijn onder andere: