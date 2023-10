Minder huishoudelijk afval per inwoner in 2022

In 2022 is er per inwoner gemiddeld 455 kilogram huishoudelijk afval ingezameld. Dat is 48 kilogram minder dan het jaar ervoor. Op Schiermonnikoog was de daling het grootst (-250 kilogram). Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Nederlandse gemeenten hebben in totaal 8 miljard kilogram huishoudelijk afval ingezameld in 2022. Het grootste deel hiervan bestond uit restafval (afval dat je niet gescheiden in kunt leveren), gevolgd door groente- fruit- en tuinafval (gft). Bij alle soorten afval daalde de hoeveelheid in 2022 in vergelijking met een jaar eerder, vooral bij restafval.

Meeste huishoudelijk afval opgehaald op Ameland

Op Ameland werd per inwoner het meeste huishoudelijk afval ingezameld (1 413 kilogram). In Nederweert was dit met 234 kilogram het minst. De grootste daling in de hoeveelheid huishoudelijk afval was op Schiermonnikoog, de gemeente haalde 250 kilogram minder afval op in 2022 dan in 2021.

Gft-afval afgenomen, vooral buiten de stad

In 2022 werd gemiddeld 87 kilogram gft-afval per inwoner ingezameld, 11 kilogram minder dan in 2021. In Aa en Hunze en Westerveld (beide 222 kilogram) werd het meeste gft-afval ingezameld. In Amsterdam (3 kilogram) en Den Haag (12 kilogram) was dit het minste. De grootste daling vond plaats in Meerssen (-91 kilogram). In 17 van de 344 gemeenten nam de hoeveelheid gft-afval juist toe.

In minder stedelijke gebieden wordt doorgaans meer gft-afval opgehaald dan in zeer stedelijke gebieden. Dit komt omdat huizen in minder stedelijke gebieden vaker een tuin hebben, wat leidt tot meer gft-afval. In 2022 speelde ook de droge zomer een rol, waardoor er minder plantengroei was en dus ook minder afval uit tuinen kwam. Daarnaast scheiden mensen in stedelijke gebieden minder vaak hun afval thuis of in de milieustraat dan in minder stedelijke gebieden, wat leidt tot meer restafval per persoon.