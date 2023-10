Ruim 2200 portofoons zoek bij de politie

De Nederlandse Politiebond pleit voor een groot onderzoek naar zoekgeraakte portofoons van de politie. Op vragen van het RTL Nieuws blijkt dat er de afgelopen vijf jaar 2244 portofoon kwijt zijn geraakt. Door de gebrekkige administratie is het niet uit te sluiten dat portofoons in handen zijn van criminelen.

Alleen al in Rotterdam zijn er 450 portofoons actief waarvan niet bekend is wie ze in gebruik zijn. Ze kunnen in een la of kast liggen, maar het is niet uit te sluiten dat ze in verkeerde handen zijn. De politie schat zelf dat de kans klein is dat criminelen portofoons in handen hebben, maar een waterdichte administratie ontbreekt.

Een systeem dat verdacht gebruik van een portofoon opmerkt is er nog niet. Voorzitter Jan Stuijs van de politiebond NPB wil dat er een onderzoek komt naar de vermiste portofoon. ‘We moeten honderd procent kunnen uitsluiten dat er apparaten worden gebruikt in het criminele circuit. Het is nu een puinhoop met de registratie en dat is bijzonder onwenselijk.’