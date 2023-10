FNV: Mars tegen de Armoede door Rotterdams centrum

Honderden mensen lopen aanstaande zondag mee in de ‘Mars tegen de Armoede’, dat verwacht vakbond FNV. De mars gaat door het centrum van Rotterdam, de armste stad van Nederland. Het is de afsluiting van een week ‘Rondje Rondkomen waarin vakbond FNV met een karavaan door heel Nederland toerde. Doel was om aandacht te vragen voor armoede en armoedebestrijding.

De mars start zondag om 12:00 uur op het Wilhelminaplein. De stoet zal dan over de Erasmusbrug trekken richting Binnenrotte. Daar worden toespraken gehouden door onder meer Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. Ook zijn er verschillende politici, en ervaringsdeskundigen aanwezig. Ook de Rotterdamse en politiek-activistisch columnist Carrie Jansen zal spreken en er is muziek van dichter en rapper Levi Noë.

Armoede in Nederland

Ons land behoort tot de rijkste landen van Europa, maar ook hier neemt de armoede toe. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vooral geldt voor eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar. Ze hebben niet alleen minder geld, maar ook vaker gezondheidsproblemen, beperkte toegang tot onderwijs en verkeren vaker in een sociaal isolement.

Eén miljoen mensen in armoede

Als het kabinet niets doet gaat het aantal mensen dat in armoede leeft richting de één miljoen. ‘Een absolute schande, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV hierover. ‘Het -inmiddels demissionaire – kabinet Rutte IV moet zich diep schamen dat ze het zover hebben laten komen. Er moeten structurele oplossingen komen en niet weer alleen een pleister voor het bloeden.’

Rotterdam cijfers

Rotterdam is de armste stad van Nederland. Zo'n 18,5 procent van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. Dat zijn ruim 87.000 Rotterdammers die niet meer kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. In sommige wijken van de stad leeft een kwart tot een derde van de inwoners in armoede.

Sombere prognose

De koopkracht zou volgens de laatste cijfers van het Centraal Planbureau iets stijgen met 2,0%. Maar juist de mensen die het al zwaar hebben, gaan er op achteruit. Uitkeringsgerechtigden zouden volgend jaar mogelijk zelfs gemiddeld 2,7% koopkracht inleveren. ‘Onacceptabel’, zegt Kitty Jong daarover. ‘Het moet eerlijker! En dat kunnen we niet op eigen houtje. We hopen met deze week, een maand voor de verkiezingen, zoveel mogelijk mensen én politieke partijen te overtuigen onze wensen en eisen te steunen. Eén miljoen mensen in Nederland die in armoede leven, dat mogen we niet laten bestaan.’