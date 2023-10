25.000 euro beloning voor tip die leidt tot aanhouding Bretly Dorder (24)

Dodelijk schietincident en steekincident

'Wij zijn dringend op zoek naar Bretly Dorder (24) zonder vaste woon- of verblijfplaats). Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident op een 60-jarige man op 13 oktober 2023 aan het Handelsplein in Rotterdam. Dorder wordt er ook van verdacht dat hij in de nacht van vrijdag 20 oktober op zaterdag 21 oktober in Zutphen een 32-jarige man uit Zutphen heeft gestoken', zo meldt de politie maandagmiddag.

Bel 112

Het vermoeden bestaat dat er mensen zijn die weten waar Dorder is hem gezien hebben. Voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van Dorder looft de hoofdofficier van justitie van Rotterdam een beloning uit van 25.000 euro. Ziet u Dorder? Benader hem niet zelf, maar bel direct 112. Heeft u hem gezien en dit nog niet aan de politie laten weten? Neem dan contact op met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of via het tipformulier onderaan deze pagina.

DSI

'Ook vandaag (maandag 23 oktober red.) blijven er tientallen tips binnenkomen bij de politie van mensen die Bretly Dorder zien of hebben gezien. Deze tips komen uit het hele land. Sommige tips zij zo concreet, dat ze aanleiding geven om verder te onderzoeken. Zo kan het dat specialisten van de Dienst Speciale Interventies een instap in een woning doen, zoals ook zaterdagavond in Doetinchem gebeurde', aldus de politie.

Instap woning Doetinchem

Tot nu toe zijn er tientallen tips bij de politie binnengekomen van mensen die Bretly Dorder zien of hebben gezien. Die tips worden allemaal serieus onderzocht en, wanneer nodig, naar gehandeld. Zo deden specialisten van de Dienst Speciale Interventies zondagavond rond 22.30 uur een instap in een woning in Doetinchem. Helaas bleek de verdachte daar niet te zijn.

Trein

Die tips en het rechercheonderzoek laten vooralsnog zien dat de verdachte zich veelvoudig met het openbaar vervoer, met name met de trein, aan het verplaatsen is. Daarom roept de politie specifiek ook mensen op die met het openbaar vervoer reizen om te kijken of u Dorder ziet. Ziet u Dorder? Benader hem niet zelf, maar bel dan direct 112. Heeft u hem de afgelopen dagen gezien, maar dit nog niet aan de politie laten weten? Neem dan contact op via de opsporingstiplijn of het tipformulier.

Zaterdag 21 oktober

Dorder wordt beschouwd als vuurwapengevaarlijk. Het is van het grootste belang dat hij snel wordt aangehouden om verdere incidenten te voorkomen. De politie verzoekt iedereen die weet waar Bretly Dorder is, om direct 112 te bellen. Als u Bretly Dorder ziet, benader hem dan niet zelf, maar neemt direct contact op met de politie. Bretly is fors gebouwd en is ongeveer 1,83m lang. Daarnaast is van de verdachte bekend dat hij met mannen afspreekt via chatboxen zoals Bullchat. Ook als u via die manier in contact met Dorder komt of bent, neem dan direct contact op met de politie.

Steekincident Van Hallstraat Zuthpen

Een ruzie in een woning aan de Van Hallstraat in Zutphen liep uit de hand. Daarbij heeft Dorder vermoedelijk een 32-jarige man uit Zutphen gestoken. Dat bleef bij een lichte verwonding, doordat het slachtoffer wist te ontsnappen en de politie kon bellen. Het slachtoffer hoefde daardoor ook gelukkig niet naar het ziekenhuis.

Foto

De politie heeft op haar site een foto van Bretly Dorder geplaatst.