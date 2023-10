Voortvluchtige Bretly D. aangehouden

De politie heeft woensdag rond 08:15 in Amsterdam de 24-jarige Bretly D. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident aan het Handelsplein in Rotterdam op 13 oktober. Daarbij kwam een 60-jarige Rotterdammer om het leven. Daarnaast wordt hij verdacht van betrokkenheid bij een steekincident aan de van Hallstraat in Zutphen in de nacht van 20 op 21 oktober.