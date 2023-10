Bijna 11 miljoen volwassenen hebben keuze vastgelegd in Donorregister

Beslissing bij nabestaanden neergelegd

'Bijna 1,5 miljoen mensen hebben vastgelegd dat ze de beslissing overlaten aan nabestaanden of een aangewezen persoon. 3,3 miljoen mensen hadden geen eigen keuze ingevuld in het Donorregister, en staan daardoor geregistreerd als geen bezwaar tegen orgaandonatie’, aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers van het Donorregister.

'Automatisch' toestemming door nieuwe donorwet

Voor het Donorregister moest tot 2020 expliciet een keuze worden gemaakt over donatie van organen en weefsels na overlijden. Degenen die geen keuze maakten, stonden niet in dit register geregistreerd. In de donorwet van 1 juli 2020 is geregeld dat alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder, wanneer zij zelf geen keuze vastleggen, in het Donorregister worden opgenomen met de registratie ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Zij worden sinds deze wetswijziging als potentiële orgaandonor aangemerkt. Na overlijden bespreekt een arts altijd met familie of nabestaanden wat er in het register staat. Als zij heel zeker weten dat de overledene geen orgaandonor wilde zijn, gaat de orgaandonatie bij ‘ja’ of bij ‘geen bezwaar’ niet door.

Anderhalf keer zoveel volwassenen hebben keuze gemaakt

Vanaf de invoering van de nieuwe donorwet in 2020 geven steeds meer mensen hun keuze over orgaandonatie door. Dit betekent dat zij expliciet toestemming - of juist geen toestemming - geven voor orgaandonatie, of dat een familielid of een aangewezen persoon beslist over eventuele orgaandonatie. Op 1 januari 2020 had – ten tijde van de ‘oude’ donorwet - 49 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder een eigen keuze ingevuld in het Donorregister. Op 1 januari 2023 was dat 73 procent.

Bijna 4 op de 10 jongeren nog geen keuze gemaakt

Van alle leeftijdsgroepen ligt het aandeel dat nog geen keuze heeft ingevuld in het Donorregister, en dus geregistreerd staat als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’, het hoogst onder 18- tot 25-jarigen (38 procent). Van de 25- tot 35-jarigen stond 31 procent met ‘geen bezwaar’ geregistreerd, van de 65-plussers was dit aandeel 15 procent. Mensen van 25 tot 65 jaar gaven vaker toestemming voor orgaandonatie dan jongeren (18 tot 25 jaar) en 75-plussers. Het aandeel dat geen toestemming gaf, neemt met oplopende leeftijd juist toe.