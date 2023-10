Mijnenjagers versterken patrouilles vanwege beschadigde onderzeese kabels

Om verdachte activiteiten op tijd bloot te leggen, houdt het bondgenootschap de situatie op de Oostzee ook vanuit de lucht goed in de gaten. Daarvoor zijn maritieme verkenningsvliegtuigen, AWACS-radartoestellen en drones ingezet.

Infrastructuur veilig houden

Sinds de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen in september 2022 versterkte de NAVO de patrouilles al in de buurt van kritieke infrastructuur. Eerder dit jaar zette de alliantie ook een coördinatiecel in om onderzeese infrastructuur veilig te houden.

Zr.Ms. Vlaardingen binnen snelle reactiemacht

De Vlaardingen heeft een 35-koppige bemanning en vaart sinds augustus voor de SNMCMG1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1). Ook de Belgische BNS Crocus is ingezet voor de NAVO reactiemacht. Het vlootverband richt zich onder meer op het ruimen van explosieven in de Oostzee.

SNMCMG1 maakt onderdeel uit van de NATO Response Force, de snelle reactiemacht van de NAVO. De marine levert continu mijnenjagers aan de NAVO voor snel inzetbare vlootverbanden. Daardoor kan het bondgenootschap voor militaire operaties direct een beroep op hen doen.