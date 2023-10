In 2029 meer dan 50% vrachtwagens elektrisch

De eerste zero emissiezones gaan in 2025 in. Toch rijden er op dit moment nog maar weinig elektrische vrachtwagens in ons land. Wat kunnen we de komende jaren verwachten? Johnny Nijenhuis, Expert Zero Emissie Trucks, maakte op verzoek van TVM verzekeringen een prognose. Uit deze prognose blijkt dat in 2029 meer dan 50% van alle vrachtwagens op de weg elektrisch is.

De prognose is gebaseerd op historische data, de ambities van truckfabrikanten, TCO-calculaties van Nijenhuis Truck Solutions en de belangrijkste ontwikkelingen op politiek gebied. Bij de prognose is uitgegaan van een voldoende ontwikkelde energievoorziening zodat dit geen beperking is.

De actieradius

Er is sprake van een lineaire groei op het gebied van de actieradius. Met een kleine correctie in 2025 is deze lineaire groei geëxtrapoleerd naar 800 kilometer in 2028 en zelfs 1.000 kilometer in 2031. Over de gehele periode blijft het verbruik per kilometer gelijk: ongeveer 1,1 kWh per kilometer.

Vooravond van een relatief snelle transitie

Ondanks dat er op dit moment nog maar weinig elektrische vrachtwagens op de weg te vinden rijden, staan we tóch aan de vooravond van een relatief snelle transitie naar elektrisch vrachtvervoer.

De komende jaren zal de beperking rondom de actieradius snel verdwijnen. Daarnaast zien we duidelijke signalen dat de TCO in de komende jaren in het voordeel van de elektrische vrachtwagen zal uitpakken. De lagere energiekosten, de kortingen op MAUT en vrachtwagenheffing, maar ook de invoering van ETS2 zijn hier duidelijk aanwijzingen voor. De laadinfrastructuur zal daardoor de komende jaren een steeds grotere uitdaging worden voor transportondernemers.

Er is geen tijd te verliezen

“In de prognose is goed te zien dat de transitie sneller gaat dan ondernemers nu misschien denken” aldus Michel Verwoest, CEO van TVM verzekeringen. “We zien dat nog niet alle transportondernemers bezig zijn met de energietransitie, maar we raden ze aan om hier nu echt mee te beginnen. Vooral het zorgen voor voldoende elektriciteit kan zo maar eens enkele jaren in beslag nemen. Er is dus geen tijd te verliezen! We realiseren ons dat dit een complexe uitdaging is en staan onze leden daarom zoveel mogelijk bij met kennis over zero emissie. Dit doen we bijvoorbeeld met stappenplannen, events en greenpapers.”