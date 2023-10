Meer asielverzoeken in derde kwartaal 2023

In het derde kwartaal van 2023 hebben 10,5 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend. Dat is 32 procent meer dan een kwartaal eerder. Het aantal nareizigers dat naar Nederland kwam was iets lager (-1 procent) dan in het tweede kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste asielcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Vergeleken met het tweede kwartaal van 2023 steeg het aantal eerste asielverzoeken in het derde kwartaal met iets meer dan 2,5 duizend. Vooral meer Syriërs (+82 procent), Turken (+73 procent) en Eritreeërs (+49 procent) deden een eerste asielverzoek.

In het derde kwartaal van 2023 werden er vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder 535 eerste asielverzoeken minder ingediend. Vooral het aantal eerste verzoeken van Afghanen was lager (-86 procent). Ook het aantal verzoeken van Syriërs, Jemenieten en Oekraïners was lager dan een jaar eerder. Eritreeërs (+61 procent) en Algerijnen (+66 procent) deden meer eerste asielverzoeken dan in het derde kwartaal van 2022.

Minder nareizigers

In het derde kwartaal van 2023 kwamen bijna 2,6 duizend nareizigers naar Nederland. Dat zijn er 35 minder dan in het kwartaal daarvoor. Uit Syrië kwamen de meeste nareizende familieleden (1,7 duizend). Dit aantal was nagenoeg gelijk aan het tweede kwartaal. Het aantal nareizigers uit Jemen nam vergeleken met het tweede kwartaal het meest toe (+54 procent).

Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar lag het aantal nareizigers in hetzelfde kwartaal dit jaar 29 procent lager. Vanuit Syrië, Turkije en Eritrea kwamen minder nareizende familieleden naar Nederland. Alleen het aantal nareizigers uit Jemen liet bijna een verdrievoudiging zien.