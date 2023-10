Campagne FvD tijdelijk stilgelegd na aanval op Baudet

Het Forum voor Democratie (FvD) legt de de campagneactiviteiten, in aanloop naar de verkiezingen van 22 november, de komende dagen stil gezien de gebeurtenis gisteravond in Gent waarbij een man van Oekraïense afkomst in Gent partijleider Thierry Baudet met een paraplu hard tegen zijn hoofd sloeg. Dit meldt FvD vrijdag.