Drie tieners aangehouden voor in totaal 27 explosies

Afgelopen zomer op 15 juli ging een explosief af bij een woning in de Jensiusstraat. Een dag later werd dezelfde woning beschoten. Voor de explosie werd een 18-jarige verdachte aangehouden. Rechercheurs deden nader onderzoek en inmiddels wordt deze 18-jarige verdacht van in totaal 12 explosies door het hele land. Zo meldt de politie dinsdag.

140 aanhoudingen voor excessief geweld

Door het onderzoek kwamen ook medeverdachten in beeld; een 19-jarige man uit Spijkenisse en nog een 18-jarige, eveneens uit Spijkenisse. Deze twee zijn aangehouden op verdenking van respectievelijk 6 en 9 verschillende aanslagen. Inmiddels deed de politie Rotterdam alleen dit jaar al bijna 140 aanhoudingen voor excessief geweld.

12 explosies is een 'record'

“We zien regelmatig verdachten die we kunnen linken aan 3, 4 verschillende aanslagen. We zagen in het verleden ook wel eens verdachten die we aan 6, 7 of zelfs 8 aanslagen konden koppelen, maar 12… dat is tot nu toe het record.”, zegt Niek Wennink, binnen de politie teamleider van het speciale samenwerkingsverband op het thema Excessief Geweld. Excessief Geweld is de verzamelnaam voor schietincidenten en explosies.

Voorkomen en oplossen

Het samenwerkingsverband van politie en Openbaar Ministerie is constant bezig met het verbeteren en verscherpen van de aanpak op excessief geweld. “Agenten op straat surveilleren en zijn alert op verdachte situaties. Er zijn al meerdere aanhoudingen gedaan van mensen die op stap waren of rondreden met vuurwerk of een explosief op zak. Deels door burgers die een verdachte situatie melden, deels door agenten die zelf ook scherp zijn op verdachte situaties.

Explosies voorkomen

Zo is op de Doklaan tot twee keer toe een explosie voorkomen en afgelopen week hadden we een 14-jarige scooterrijder te pakken die met een explosief rondreed. Maar waar let je dan op? Wat zijn de signalen? Wat kunnen we leren uit eerdere zaken en hoe zorgen we dat die kennis weer bij iedereen komt? Dat is één van de taken van het samenwerkingsverband. De agenten en rechercheurs van de districten doen de surveillances, de preventieve kant en draaien de onderzoeken, maar wij proberen dat constant te ondersteunen met expertise, analyses van geprioriteerde locaties en tijdstippen en hulp waar nodig.”, licht Niek Wennink toe.