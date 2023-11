Zeven medewerkers Schiphol aangehouden in onderzoek drugssmokkel

De Koninklijke Marechaussee heeft zeven personen aangehouden, allen werkzaam bij de luchthaven Schiphol. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij internationale drugssmokkel via de luchthaven. Deze aanhoudingen volgen na de ontdekking van zendingen harddrugs door lokale autoriteiten in Azië in juni 2023.

De drugs werden aangetroffen in dozen in het laadruim van vliegtuigen afkomstig van Schiphol, met een gewicht van enkele tientallen kilo's per zending. Deze vondsten leidden tot het opstarten van het opsporingsonderzoek. In totaal werden vijf zendingen onderschept: vier in Azië en één in oktober op Schiphol zelf.

De verdachten worden ervan verdacht diverse rollen te hebben gespeeld in het smokkelproces, variërend van het vervoeren van de drugs naar de luchthaven tot aan het faciliteren van het plaatsen van de drugs in het laadruim van de vliegtuigen.

Het onderzoek naar betrokkenheid van andere personen en mogelijke verdere opdrachtgevers wordt voortgezet, onder leiding van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland.