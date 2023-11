Veroordeling voor 4 uithalers in Rotterdamse haven

Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag 4 zogenoemde 'uithalers' veroordeeld tot gevangenisstraffen van 36 maanden. 3 mannen krijgen daarvan 14 maanden voorwaardelijk opgelegd, met een proeftijd van 3 jaar. Eén man krijgt 12 maanden voorwaardelijk opgelegd, met een proeftijd van 3 jaar, omdat hij recidivist is.

De 4 mannen waren in september 2022 betrokken bij de invoer van een grote hoeveelheid cocaïne vanuit Panama naar Nederland.

De rechtbank Rotterdam veroordeelde de mannen tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan 18 maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie eiste in eerste aanleg een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

In eerste aanleg zijn voorafgaand aan de zitting (proces)afspraken gemaakt tussen het OM en de verdediging. Dit gebeurde in het kader van het Rotterdamse project 'Snelle Toekomstgerichte Meervoudige Kamer'. Het hof oordeelde dat deze procesafspraken onvoldoende transparant waren vormgegeven. In hoger beroep zijn de bij de rechtbank gevorderde straffen het uitgangspunt geweest voor de beoordeling.