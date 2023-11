Minderjarige verdachte aangehouden voor explosie

De 16-jarige Hagenaar kwam in beeld na rechercheonderzoek naar de toedracht van de explosie. Tot nu toe lijkt het dat hij alleen handelde. De verdachte heeft inmiddels bekend en wordt op woensdag 1 november voorgeleid aan een rechter- commissaris.

Het risico op verwondingen of erger bij explosies is enorm. Er zijn tot nu toe gelukkig nog weinig gewonden gevallen bij de explosies, maar kijkend naar de wijze waarop explosies hebben plaatsgevonden en de ravage die zij aanrichten is dat eigenlijk een wonder. Er is de politie alles aan gelegen om te voorkomen dat er wel een keer zwaargewonden vallen. De politie werkt met man en macht aan het voorkomen van nieuwe explosies, maar daar is de hulp van burgers heel hard bij nodig.